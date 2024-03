K&S Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Die Aktie von K+S wurde in den letzten Monaten auf verschiedenen Ebenen analysiert, um eine umfassende Bewertung zu ermöglichen. Neben harten Faktoren wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) spielen auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle bei der Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Auch im Branchenvergleich fällt die Aktie von K+S negativ auf. Mit einer Rendite von -35,06 Prozent liegt sie mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien". Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet ebenfalls eine negative Entwicklung, wobei K+S mit 22,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt und somit auch hier ein schlechtes Rating erhält.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das KGV bei nur 3 liegt, was bedeutet, dass die Aktie von K+S unterbewertet ist und daher als gut eingestuft wird. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert in der Branche liegt das KGV von K+S um 96 Prozent niedriger.

Die technische Analyse der K+S-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine negative Abweichung von -10,5 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite zeigt die kurzfristigere Analysebasis eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt erhält K+S daher gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.