K&S Aktie: Das ist einfach klasse!

K+s: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die K+s-Aktie verzeichnet eine Dividende von 6,21 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (4,79 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 1,43 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der K+s-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,46 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (14.035 EUR) liegt daher deutlich darunter (-14,73 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert. Mit einem aktuellen Wert von 14,51 EUR liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen K+s diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der K+s-Aktie mit einem Wert von 3,92 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche Wert der Branche "Chemikalien" beträgt 102, was einen Abstand von 96 Prozent bedeutet. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.