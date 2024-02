K&S Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Die Aktie von K&S wird von Analysten derzeit als unterbewertet betrachtet, und das wahre Kursziel liegt um +37,25% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 15.02.2024 verzeichnete die K&S-Aktie einen Anstieg um +1,64%. Das Kursziel für K&S liegt bei 17,85 EUR, und das Guru-Rating beträgt nun 3,46, nachdem es zuvor ebenfalls 3,46 betrug.

Marktstimmung und Analystenbewertungen

Die K&S-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtsteigerung von +2,97% verzeichnet, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet. Die meisten Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 17,85 EUR hat, was Investoren ein Potenzial von +37,25% eröffnen würde.

Analystenmeinungen

Aktuell sind 3 Analysten der Ansicht, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 8 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, sind und die Aktie als “Kauf” einstufen. 10 Experten haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”, während 3 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie einen “Verkauf” verdient. Insgesamt sind also +45,83% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Fazit

Die positive Einschätzung der Analysten wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” gestützt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die Marktstimmung und die Analystenbewertungen deuten darauf hin, dass die K&S-Aktie derzeit gute Aussichten bietet und möglicherweise unterbewertet ist. Anleger sollten jedoch weiterhin die Entwicklungen und Empfehlungen der Analysten im Auge behalten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre K&S-Analyse von 15.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich K&S jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur K&S Aktie

K&S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...