K+S-Aktie: Volle Kassen!

Aufgrund von Sanktionen, die in Folge des Angriffs auf die Ukraine ausgesprochen wurden, sind die größten Kali-Hersteller Weißrusslands und Russlands von der Versorgung des Marktes abgekoppelt worden. Dadurch steigen die Preise und die Nachfrage der Wettbewerber. So verdoppeln sich die Erlöse bei K+S. Noch deutlicher nehmen andere Eckdaten zu. Das Geschäft des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S zieht kräftig an -… Hier weiterlesen