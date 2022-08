K+S-Aktie: Turnaround Teil II?

Die K+S-Aktie steigt zum Start in den August um über 3% und klettert damit wieder über die Kursmarke von 21 Euro. Während es in den vergangenen drei Monaten um ganze 36% nach unten ging für die Aktie von K+S, steht in der Sechs-Monats-Betrachtung immer noch ein Kursgewinn von rund 20% auf der K+S-Kurstafel. Das langfristige Bild: Im Fokus: K+S-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung...