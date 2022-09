K+S-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Nachdem zuvor die Kalipreise in Nord- und Südamerika kräftig angestiegen waren, kommt jetzt ganz offensichtlich Entspannung in diesen Markt. Weiterhin ist der Natural Gas-Future derzeit etwas rückläufig. Noch Ende August waren Preise über 10,00 USD gegeben. Das sind alles Entlastungen, welche für Auftrieb sorgen könnten. Gibt es noch andere Kaufgründe? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt,… Hier weiterlesen