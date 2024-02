K&S Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der K+S als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Bei der K+S-Aktie ergibt sich ein Wert von 36,1 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 56,42 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die K+S in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,06 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind durchschnittlich um -17,79 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die K+S um -17,26 Prozent schlechter abschneidet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -17,79 Prozent im letzten Jahr, wobei die K+S um 17,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3. Das bedeutet, dass die Börse 3,5 Euro für jeden Euro Gewinn von K+S zahlt. Dieser Wert liegt um 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 93, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen rund um K+S in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Insgesamt lassen sich auf dieser Ebene neun Handelssignale ermitteln, wovon jedoch keines ein "Gut"-Signal ist. Dies führt letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Aktie von K+S bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.