K&S Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vor allem die Aktie von K+S in den sozialen Medien stark diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die positiven Themen rund um K+S wurden intensiv im Meinungsmarkt behandelt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass überwiegend negative Signale kommuniziert wurden, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von K+S im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,52 Prozent erzielt, was 18,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -14,79 Prozent, und K+S liegt aktuell 18,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für K+S 7,56 Prozent, was 5,59 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von K+S von unseren Analysten als "Gut" bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von K+S beträgt aktuell 3,51, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält K+S auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.