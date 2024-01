K&S Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die K+s-Aktie wird in einem aktuellen Bericht sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht analysiert. Laut der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K+s mit einem Wert von 3,51 im Vergleich zum Branchenmittel deutlich günstiger und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 97,85, was einen Abstand von 96 Prozent ergibt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von K+s derzeit -8,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -20,49 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die K+s liegt bei 92,94, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 60 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können ebenfalls Einfluss auf die Bewertung von Aktien haben. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei K+s eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.