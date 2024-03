K&S Aktie: Quo vadis?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für K+s betrachtet. Der aktuelle RSI7 liegt bei 35,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass K+s weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 39,28 Punkten, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das K+s-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von K+s bei 3,5, was unter dem Branchendurchschnitt von 96 Prozent liegt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 96,97 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber K+s eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält K+s eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält K+s von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, und basierend darauf erhält K+s eine Einstufung als "Schlecht", da der GD200 bei 15,34 EUR liegt, während der Kurs der Aktie (13,555 EUR) um -11,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 13,07 EUR, was einer Abweichung von +3,71 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält K+s daher das Rating "Neutral" in diesem Bereich.