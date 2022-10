K+S-Aktie: Die Party ist vorbei!

So ziemlich alle Branchen blicken derzeit mit großer Sorge in die Zukunft und die Landwirtschaft ist da keine Ausnahme. Das zeigte sich zuletzt auch ganz konkret in Form von drastischen Rückgängen beim Absatz von Düngemittel. Für K+S besonders bedenklich ist, dass bei Kali-Dünger der Absatz von Kalidünger auf Jahressicht um 52,3 Prozent in die Tiefe gegangen ist. Darüber informierte jüngst… Hier weiterlesen