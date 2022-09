K+S-Aktie: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!

Dank einer Explosion bei den Kalipreisen konnte die K+S-Aktie im Frühjahr einen beispiellosen Aufwärtstrend auf die Beine stellen. Bis auf 36,45 Euro ging es für das Papier in die Höhe, welches zu Jahresbeginn noch bei rund 15 Euro notierte. Ungefähr genauso schnell ging es zwar wieder in die andere Richtung, es bleibt aber bei einem Plus von gut 50 Prozent… Hier weiterlesen