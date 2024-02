K&S Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über K+S diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die K+S-Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 3,5 als unterbewertet eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der K+S bei 15,47 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 12,925 EUR notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 13,28 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die K+S-Aktie beträgt 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,4, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit auch ein "Neutral"-Rating für die K+S-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung unter den Anlegern, eine unterbewertete fundamentale Analyse und eine neutrale technische Analyse und RSI-Bewertung für die K+S-Aktie.