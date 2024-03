K&S Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der K+s-RSI beträgt aktuell 49, was ihn als "Neutral" einstuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 43,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der K+s bei 15,27 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 13,58 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -11,07 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 12,99 EUR, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit keiner klaren Richtung im positiven oder negativen Bereich. Allerdings war in den Diskussionen ein verstärkter Fokus auf negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen K+s zu erkennen. Basierend auf statistischen Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bezüglich K+s deutlich in eine negative Richtung verändert, wie in sozialen Medien festgestellt wurde. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für K+s in dieser Stufe.