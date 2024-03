K&S Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

K+S Aktienanalyse: Unterperformance, aber gute Dividendenpolitik

Die Aktie von K+S hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,06 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -17,81 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche um -17,25 Prozent. Auch im Sektor "Materialien" lag die Rendite bei -17,25 Prozent, wobei K+S 17,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet K+S derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 2,44 Prozentpunkten (7,56 % gegenüber 5,12 %). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment steht die Aktie von K+S im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Dennoch zeigen weitere Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene daher ein "Schlecht" Signal, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" ergibt.

In den vergangenen vier Wochen konnten bei der Stimmungslage keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält K+S auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.