K&S Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von K+S hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,7 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche, die bei -10,98 Prozent liegt, schneidet K+S mit einer Rendite von 13,73 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der K+S befindet sich derzeit bei 15,25 EUR, wobei der Aktienkurs selbst bei 14 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -8,2 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 13,01 EUR, was einer Differenz von +7,61 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der K+S liegt bei 23,79, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,02 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet K+S eine Rendite von 7,56 % aus, was 1,52 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 6,04 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren potenziellen Gewinns.