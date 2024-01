K&S Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Der Aktienkurs von K+S verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,26 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" liegt die Rendite von K+S um 14,15 Prozent unter dem Durchschnitt von -5,12 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Chemikalien" beträgt ebenfalls -5,12 Prozent, und K+S liegt aktuell 14,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der trendfolgende Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 14,31 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,69 EUR, was einer Abweichung von -2,59 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird K+S auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten weist die K+S-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,92 auf, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre K&S-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich K&S jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen K&S-Analyse.

K&S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...