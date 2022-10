K+S-Aktie: Ist noch Luft nach oben?

Die K+S-Aktie hängt seit dem Sommer in einem recht hartnäckigen Seitwärtstrend fest. Vorbei sind die Zeiten des Frühjahres, als die Aktie des Düngemittelherstellers in einem kometenhaften Anstieg ihren Wert mehr als verdoppelte. Obwohl die K+S-Aktie seit ihrem Jahreshoch im April über 40 Prozent einbüßte, ist sie auf Jahressicht immer noch mit über 30 Prozent im Plus. Wie sehen die weiteren… Hier weiterlesen