K&S Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen. Für die K+s-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 26,98, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen liegt der RSI bei 40,65, was darauf hinweist, dass die K+s-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" betrachtet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um das Verhalten der Aktie zu bewerten. Dabei verläuft der GD200 bei 15,32 EUR, während der aktuelle Kurs bei 13,295 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,22 Prozent entspricht, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 13,03 EUR, was einer Abweichung von +2,03 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare zu K+s auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und auch in den Handelssignalen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite von K+s beträgt derzeit 7,56 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,43 % und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.