K&S Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die K+S Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen mit gemischten Ergebnissen. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs liegt das Verhältnis bei 7, was einer positiven Differenz von +2,35 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält K+S eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat K+S in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,52 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -16,57 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar. Auch im Sektorvergleich ergibt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 41,55, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 62,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der K+S-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,72 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 12,98 EUR weicht somit um -17,43 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die kurzfristige Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält die K+S-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.