K&S Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von K+S im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") zeigt eine Rendite von -27,31 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Chemikalien"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -5,61 Prozent, wobei K+S mit 21,7 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 6,21 Prozent und liegt damit 0,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 5,29). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von K+S als "Neutral", da die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei K+S. Das Sentiment und Buzz erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält K+S in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von K+S liegt bei 16,6 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,13 und wird als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung ergibt daher ein "Gut".

