K+S Aktie: Eine Salzige Investition mit Herausforderungen

Die K+S-Aktie zeigt sich aktuell fester (Wochengewinn: Rund 5%), allerdings müssen K+S-Aktionäre in der Sechs-Monats-Betrachtung per Saldo immer noch einen Verlust von 23% verbuchen. Doch was macht die K+S-Aktie langfristig und lohnt sich der Einstieg jetzt vielleicht sogar? K+S-Aktie: Das langfristige Bild Anleger verloren mit K+S-Aktien seit 2013 insgesamt -36,3% ihres eingesetzten...