K&S Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was positiv für das Unternehmen K+s ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen zeigten jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von K+s mit -33,52 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von K+s mit -12,71 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet K+s höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die K+s-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 56,1, was eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25-Wert von 66,83 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.