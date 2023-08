K&S-Aktie: Differenz zwischen aktuellem und wahrem Kursziel

Die Aktie von K&S wird derzeit nach Ansicht von Analysten am Markt nicht adäquat bewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel bei 18,62 EUR mit einem potentiellen Kursanstieg um +4,11%.

• Verluste für die Aktien von -1,08% am 11. August

• Das wahre Kursziel beträgt 18,62 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,62

Am vergangenen Handelstag wies die Aktie von K&S Verluste in Höhe von -1,08% auf. Infolgedessen belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage bzw. vollständigen Woche auf einen Rückgang in Höhe von -1,11%. Somit scheint es gegenwärtig eine eher negative Stimmung im Markt zu geben.

Es stellt sich jedoch die Frage ob Bankanalysten diesbezüglich bereits vorhergesagt haben? Die momentane Meinung ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie von K&S wurde mit durchschnittlich 18,62 EUR...