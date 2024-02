K&S Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Der Aktienkurs von K+S zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -35,06 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere Rendite der "Chemikalien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -17,58 Prozent, wobei K+S mit 17,48 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über K+S in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über K+S wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der K+S-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,53 EUR. Der letzte Schlusskurs (12,67 EUR) weicht somit um -18,42 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 13,34 EUR eine Abweichung von -5,02 Prozent. Daher erhält die K+S-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von K+S bei 3,5, was unter dem Branchendurchschnitt von 94,88 liegt. Aufgrund dessen ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.