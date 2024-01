K&S Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die technische Analyse der K+S Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 16,46 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 14,035 EUR lag und somit einen Abstand von -14,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 14,51 EUR liegt. Dies entspricht einer Differenz von -3,27 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich für die K+S-Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein erhöhtes Aktivitätsniveau. Dies führt zu einer Einschätzung von "Gut" für diesen Faktor. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für die K+S-Aktie.

Was die Dividende betrifft, so kann ein Investor, der aktuell in die Aktie von K+S investiert, eine Dividendenrendite in Höhe von 6,21 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,43 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden erhält das Unternehmen die Bewertung "Gut" für seine Ausschüttungspolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt derzeit bei 77,78 Punkten, was bedeutet, dass die K+S-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die K+S-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.