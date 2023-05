K+S-Aktie: Bereit machen

Die K+S-Aktie verliert heute nach dem gesenkten Jahresausblick rund 6% an Wert und fällt zeitweise unter die Kursmarke von 17,00 Euro. Dabei benötigten K+S-Aktionäre bereits in den vergangenen Wochen starke Nerven, denn ihr Investment hat auf Jahressicht rund 40% an Wert verloren, dabei ging es alleine in den vergangenen drei Monaten per Saldo um 17% nach unten. K+S-Aktie:...