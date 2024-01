K&S Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird für K+S auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 89,14 Punkten, was darauf hinweist, dass K+S überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist K+S weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das K+S-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt K+S mit einer Rendite von -33,52 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -5,93 Prozent kommt, liegt K+S mit 27,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält K+S daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 3,51, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von K+S nur 3,51 Euro zahlt. Dies ist 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 97, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent liegt K+S 2,82 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

