K&S Aktie: Analysten sehen Kursziel von 18,36 EUR

Die gestrige Entwicklung an der Börse verlief für die Aktie von K&S mit einem Minus von -1,48% eher unerfreulich. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen konnte kein positiver Trend festgestellt werden und das Ergebnis zeigt sich insgesamt pessimistisch. Doch was sagen die Bankanalysten dazu?

Das mittelfristige Kursziel für die K&S-Aktie liegt aktuell bei 18,36 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +12,40%, sofern die Analysten Recht behalten. Allerdings gibt es unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der aktuellen Marktsituation.

Laut sechs Experten ist die Aktie ein starker Kauf und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Zwölf haben eine neutrale Meinung und sprechen eine Empfehlung zum Halten aus. Insgesamt bleibt jedoch ein Anteil von +50,00% optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zu diesen Bewertungen kommt noch das...