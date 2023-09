K&S Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,68%

Die Aktie des Düngemittelherstellers K&S wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 18,62 EUR und bietet somit ein Potenzial von +5,68%. Die Meinungen der Analysten sind jedoch geteilt.

• Gestern erreichte die Aktie eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17%

• Der Guru-Rating bleibt bei 3,62

In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung der K&S-Aktie bei -0,20%, was auf eine neutrale Stimmung am Finanzmarkt hindeutet. Vier Analysten halten das Papier für einen starken Kauf und acht weitere empfehlen zumindest den Kauf. Elf Experten bewerten die Aktie neutral und nur einer gibt eine Verkaufsempfehlung.

