K&S Aktie: Analyse zeigt Kursziel von 18,62 EUR

K&S hat gestern am Markt eine negative Kursentwicklung von -0,88% verzeichnet und führte damit zu einem wöchentlichen Ergebnis von -1,25%. Dies spiegelt die derzeitige pessimistische Stimmung wider.

Dennoch zeigen Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +6,80%, was einem Zielkurs von 18,62 EUR entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Vergangenheit.

Vier Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und acht sehen sie positiv mit “Kaufen”. Weitere elf Experten positionieren sich neutral mit “Halten” und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,62 – was für den Optimismus der Analysten spricht.