K&S Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der K+S Aktie bei 16,11 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 13,07 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -18,87 Prozent unter dem GD200 befindet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,98 EUR, was einen Abstand von -6,51 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen K+S gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit K+S wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die K+S Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 56,1, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 66,83 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.