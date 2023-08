K+S-Aktie: Aktuelle Entwicklung und Ausblick

Vor wenigen Tagen hat K+S die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2023 bekanntgegeben. Fazit: Der deutsche Bergbau- und Düngemittelkonzern verzeichnete im vergangenen Quartal ein Betriebsergebnis (EBITDA) von lediglich 24 Millionen Euro, was deutlich unter den Markterwartungen liegt.

Wesentlicher Grund hierfür ist der stärker als erwartete Preisverfall für Kaliumchlorid auf dem brasilianischen Markt. Laut Aussage von K+S gab es zwar eine Preiserholung, diese trat jedoch später ein als zunächst angenommen.

K+S: Für 2023 wenig Optimismus

Das ausbleibende EBITDA des zweiten Quartals kann nun nicht mehr ausgeglichen werden, so das Management des Unternehmens in Kassel. Weiter wurde auf einen Hafenstreik in Kanada verwiesen, der negative Auswirkungen auf die Lieferketten haben könnte.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2023...