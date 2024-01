K, P Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der K&p-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,46 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,4 HKD liegt und somit einen Abstand von -13,04 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,38 HKD angenommen, was einer Differenz von +5,26 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die K&p-Aktie eine Dividendenrendite von 20 Prozent auf, was 14,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der K&p liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25 und zeigt eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur Performance anderer Aktien in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die K&p-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,1 Prozent erzielt. Dies liegt 11,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer Underperformance. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance der K&p-Aktie um 13,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.