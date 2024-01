K, P Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Die technische Analyse zeigt, dass sich die K&p-Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,46 HKD, was einen deutlichen Abwärtstrend von 13,04 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,4 HKD zeigt. Dagegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,38 HKD, was einer Aufwärtstendenz von 5,26 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Sentiment und Buzz der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität für K&p auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Im Bereich der Dividende schneidet die K&p-Aktie mit einer Dividendenrendite von 20 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt (5,46%) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die K&p-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.