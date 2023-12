K, P Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für K&p liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass K&p weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass K&p überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt K&p mit einem Wert von 3,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann, und erhält daher auf der Basis fundamentalen Kriterien ein "Gut".

Die Diskussionen rund um K&p auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der K&p-Aktie bei 0,47 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,38 HKD deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis erhält K&p eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird K&p auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.