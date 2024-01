K, P Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse von K&p zeigt, dass die Aktie derzeit eine gemischte Bewertung aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,46 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,4 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,38 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 5,26 Prozent darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für K&p in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, sodass auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,1 Prozent erzielt hat, was 13,17 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologiesektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die Unterperformance 12,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die K&p-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 weist jedoch darauf hin, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass K&p eine gemischte Bewertung erhält, mit neutralen, guten und schlechten Ratings in verschiedenen Bereichen.