/K O R R E K T U R -- Time Manufacturing Company/

Waco, Texas (ots/PRNewswire) -In der Pressemitteilung „Time Production Company schließt die Übernahme von France Elévateur ab", die am 27. Juni 2022 von Time Manufacturing Company über PR Newswire veröffentlicht wurde, sollte der Firmenname in der Überschrift "Time Manufacturing Company" lauten und nicht "Time Production Company", wie von PR Newswire fälschlicherweise übermittelt. Die vollständige, korrigierte Meldung folgt:Time Manufacturing Company schließt die Übernahme von France Elévateur abTime Manufacturing Company („Time") hat seine Übernahme von France Elévateur („FE Group"), einem führenden europäischen Hersteller von Hubarbeitsbühnen, abgeschlossen.Time ist ein weltweiter Hersteller von Hebungen, die hauptsächlich für die Bereiche Stromversorger, Telekommunikation, Infrastruktur und Forstwirtschaft bestimmt sind. Time vertreibt derzeit die Marken Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline & Bluelift. France Elévateur, gegründet 1984, ist ein europäischer Hersteller von Hubarbeitsbühnen (AWP) mit Sitz in Flavigny-sur-Moselle, Frankreich. Das Unternehmen, das heute als FE-Gruppe bekannt ist, besteht aus France Elévateur, FE Benelux, FE Deutschland und Movex mit regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen, die gemeinsam die umliegenden nationalen Märkte bedienen.Movex begann 1980 mit der Umrüstung von Arbeitsfahrzeugen und wurde 2021 vollständig von France Elévateur übernommen. Das Unternehmen hat Produktionsstätten in der Nähe von Barcelona und exportiert in mehr als 20 Länder. Als bekannte spanische Marke für Hebebühnen bietet Movex sowohl für die Time Manufacturing Company als auch für die Produkte und Dienstleistungen der FE-Gruppe eine Brücke in den spanischen Markt.Curt Howell, CEO der Time Manufacturing Company, kommentierte: „Die Übernahme von France Elévateur stellt einen bedeutenden Schritt in unserem globalen Wachstumsplan dar, da wir mehr als 450 erfahrene Fachleute, eine regionale Produktlinie von Weltklasse und mehr als ein Dutzend Einrichtungen in Frankreich, Belgien und Spanien hinzufügen. Curt Howell, CEO der Time Manufacturing Company, kommentierte: „Die Übernahme von France Elévateur stellt einen bedeutenden Schritt in unserem globalen Wachstumsplan dar, da wir mehr als 450 erfahrene Fachleute, eine regionale Produktlinie von Weltklasse und mehr als ein Dutzend Einrichtungen in Frankreich, Belgien und Spanien hinzufügen. Durch die Nutzung unserer bestehenden Reichweite in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden und der Schweiz verbessert die FE Group unsere Reichweite in den wichtigen nationalen Märkten Belgien, Niederlande, Luxemburg, Irland, Ostfrankreich und Spanien." Beide Unternehmen haben eine lange Geschichte und einen ausgezeichneten Ruf in Forschung und Technik in der Hubarbeitsbühnenbranche und ergänzen sich sowohl geografisch als auch in ihren Märkten. Unsere derzeitigen Kunden werden sofort davon profitieren, indem sie mehr Optionen für Hebungen mit höherem Zugang haben, und die Kunden der Time Manufacturing Company werden von unserem umfangreichen Serviceangebot profitieren."Kim Bach Jensen, Präsident von Time Manufacturing Europe, kommentierte: "Wir freuen uns, France Elévateur und Movex in der Markengruppe der Time Manufacturing Company willkommen zu heißen. Wir glauben, dass unsere Unternehmen eine gemeinsame Philosophie haben, die sich auf den Kundenservice konzentriert, und dass sie ein kompatibles Produktangebot haben. Die Nutzung unseres kollektiven Wissens, unserer qualifizierten Mitarbeiter und unseres weltweiten Vertriebs wird uns in der Zukunft stärken. Wir sind uns einig, dass wir unsere gemeinsamen Kunden und deren Bedarf an exzellenten Lösungen unterstützen wollen."Die Übernahme von France Elévateur ist für die Time Manufacturing Company ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Entwicklung eines robusten Vertriebs- und Servicenetzes, das die speziellen Zugangsanforderungen von Telekommunikations-, Stromversorgungs- und anderen wichtigen Endkunden auf der ganzen Welt unterstützt. Time verfügt über internationale Niederlassungen auf dem europäischen Kontinent sowie in Nord- und Südamerika, die jeweils bemerkenswerte Möglichkeiten bieten, die Marken von France Elévateur zu erweitern und bei einem breiteren globalen Publikum bekannt zu machen.Medienkontakt:Manufacturing Company ist ein globaler Hersteller von fahrzeugmontierten Hebungen, einschließlich Schaufelwagen, Baggerbrücken, Kabelverlegegeräten, Lkw-Aufbauten, Schaufeln und anderen Spezialausrüstungen für Stromversorger, Telekommunikation, Brückeninspektion, Baumpflege und andere flottengestützte Branchen. Mit den Marken Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline, Bluelift, Movex und France Elévateur liefert das Unternehmen über sein globales Netzwerk von Einrichtungen und Händlern Ausrüstung an Genossenschaften, Kommunen, Behörden und Unternehmen. Time Manufacturing Company beschäftigt heute weltweit mehr als 2.600 Mitarbeiter. 