K.I.E.Z. wählt sechs KI-Start-ups für Spring Batch 2023 / Erstmals wird auch ein Start-up aus Sachsen in das Accelerator-Programm aufgenommen

Berlin (ots) -Für den K.I.E.Z.-Accelerator wurden erneut vielversprechende KI-Start-ups ausgewählt, die sich im Umfeld der vier Berliner Universitäten gegründet haben. Erstmals konnten sich auch wissenschaftsbasierte KI-Startups außerhalb Berlins für das Accelerator-Programm bewerben. Mit der Lavelio GmbH hat erstmals ein Team aus Sachsen die Aufnahme in den Spring Batch 2023 geschafft.K.I.E.Z. ermöglicht es den jungen Unternehmen, ein individuelles Programm auf Basis eigener Wachstumsziele zusammenzustellen. Folgende KI-Start-ups profitieren ab April 2023 vom umfangreichen Service-Angebot des Accelerators:Elephant Company (https://www.elephantcompany.co/) möchte dem wachsenden Arbeitskräftemangel durch eine bessere Ausbildung begegnen. Sie automatisieren die Erstellung und Pflege von qualitativ hochwertigen Lernerfahrungen mit der neuesten generativen KI-Technologie. Ihre Lösung ermöglicht es Unternehmen, bessere Schulungen mit 95 % weniger Aufwand zu erstellen und bietet damit das benötigte Werkzeug, um das volle Potenzial von Mitarbeiter*innen auszuschöpfen.iur.crowd (https://iurcrowd.de/) entwickelt eine KI-basierte Plattform für den Austausch und die Analyse juristischer Daten. Mit Hilfe von maschinellem Lernen werden Metadaten für die automatisierte empirische Auswertung von Gerichtsentscheidungen, sogenannte Legal Analytics, extrahiert: beispielsweise die Auswertung von Fallergebnissen, durchschnittlichen Schadensersatzleistungen, Ablehnungsquoten von Richtern und verwendeten Argumenten.Lavelio (https://lavel.io/) ist ein KI-Start-up, das Unternehmen eine SaaS-Plattform zur Optimierung von Social-Media-Inhalten bietet. Die künstliche Intelligenz von Lavelio analysiert visuelle Elemente, und kann vorhersagen, wie Follower auf Inhalte reagieren werden. Mit der Anwendung können Erfolgsfaktoren identifiziert werden, die die Reichweite und das Engagement von Unternehmenskonten erhöhen.sylby ist ein persönlicher, KI-gestützter Aussprachetrainer. Das Programm nutzt modernste KI-basierte Spracherkennung und linguistisches Fachwissen, um Nicht-Muttersprachler*innen detailliertes Feedback zu ihrer Aussprache zu geben und diese zu trainieren. Die App ist derzeit für Deutsch als Fremdsprache in den App-Stores erhältlich. Weitere Sprachen werden bald folgen. sylby genießt das Vertrauen von Lernenden und ihren Partnern - dem Goethe-Institut und dem Sprachenzentrum der Freien Universität Berlin.tetrel automatisiert Dokumentenverarbeitungsprozesse auf Basis von Deep Learning und Natural Language Processing. Das von tetrel entwickelte KI-System für intelligente Dokumentenverarbeitung liefert vollautomatisch strukturierte Informationen aus Dokumenten und Texten beliebiger Länge und Komplexität.Zebracat (https://www.zebracat.ai/) entwickelt eine KI-Plattform für die Videoerstellung. 83 % der Werbetreibenden wollen den Einsatz von Videos in ihren Kampagnen verstärken, aber die Videoproduktion kann mit dieser Nachfrage nicht mithalten. Mit Zebracat wird es möglich, in weniger als einer Minute von der Idee zum Video zu gelangen. Dabei können Kund*innen eigenes Filmmaterial einbinden, Archivmaterial verwenden oder Material durch KI von Grund auf generieren lassen.Über K.I.E.Z.K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum - ist eine Initiative zur Förderung von Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Startups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin in Kooperation mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin.K.I.E.Z. ist eines von vier bundesweiten EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird über vier Jahre mit 6,85 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.