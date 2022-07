K.I.E.Z. verleiht KI-Sonderpreis / Planungstool für hochkomplexe Investitionsentscheidungen im Energiesektor gewinnt Preis für die beste forschungsbasierte Anwendungsidee mit Künstlicher Intelligenz

Berlin (ots) -Die aktuelle energiewirtschaftliche Situation in Deutschland zeigt: Die Auswirkungen langfristiger Investitionsentscheidungen in Energieträger und Energie-Infrastruktur sind von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung.Die diesjährigen Preisträger*innen des KI-Sonderpreises Dr. Christine Tawfeek und Jan-Patrick Clarner haben mit ihrer Geschäftsidee für ein Investitionsplanungstool im Energiesektor überzeugt. Die beiden Wissenschaftler*innen vom Zuse-Institut Berlin wollen bereits erprobte Algorithmen zur Lösung von industriellen Planungsproblemen zu einer Software weiterentwickeln. Diese soll die in der Lage sein, langfristige Investitions- und Portfolioentscheidungen in der Energiewirtschaft zu optimieren.Nicht nur von der hohen gesellschaftlichen Relevanz der Gründungsidee war die Jury beeindruckt. "Für die hochkomplexen Planungsaufgaben im Energiesektor sind KI-Lösungen perfekt geeignet", erläutert Dr. Tina Klüwer, Director AI des K.I.E.Z., die Juryentscheidung. "Das Planungstool ist daher sowohl aus technischer als auch aus unternehmerischer Betrachtung ein vielversprechendes Konzept. Wir sehen das Potential, die Energiesicherheit und den Klimaschutz in Zukunft zu verbessern", so Klüwer weiter.Der von K.I.E.Z. gestiftete KI-Sonderpreis wurde im Rahmen der jährlichen "Research to Market Challenge" ausgelobt und am 5. Juli 2022 unter Anwesenheit der Beauftragten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Anna Christmann feierlich überreicht.Über "Research to Market Challenge"Die "Research to Market Challenge" ist ein Wettbewerb für Geschäfts- und Gründungsideen aus der Forschung der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité- Universitätsmedizin Berlin sowie aus deren Berliner Partnerinstitutionen. Der KI-Sonderpreis von K.I.E.Z. wurde erstmals vergebenÜber K.I.E.Z.K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum - ist eine Initiative zur Förderung von Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Startups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator- Programm.K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin sowie Charité - Universitätsmedizin Berlin.K.I.E.Z. ist das erste von mehreren bundesweiten Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird über vier Jahre mit 6,85 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und vom Land Berlin kofinanziert.Pressekontakt:Anja KunackT: +49176 41252348E-Mail: anja.kunack@kiez.aiwww.kiez.aiOriginal-Content von: K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum, übermittelt durch news aktuell