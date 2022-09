K.I.E.Z.-Accelerator geht in die zweite Runde / Sechs Berliner KI-Start-ups haben es in den Fall Batch 2022 geschafft

Berlin (ots) -Für den K.I.E.Z.-Accelerator wurden sechs wissenschaftsbasierte KI-Start-ups ausgewählt, die sich im Umfeld der vier Berliner Universitäten (Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin sowie Charité - Universitätsmedizin Berlin) gegründet haben.K.I.E.Z. ermöglicht es den jungen Unternehmen, ein individuelles Programm auf Basis eigener Wachstumsziele zusammenzustellen. Folgende KI-Start-ups profitieren ab Oktober 2022 vom umfangreichen Service-Angebot des K.I.E.Z.-Accelerators:Cluster (https://www.cluster.news/) nutzt Methoden künstlicher Intelligenz, um gegen einseitige Berichterstattung, Clickbait und Fake News vorzugehen.Exazyme (https://www.exazyme.com/) nutzt maschinelles Lernen, um Blaupausen für neue Enzyme zu entwickeln. So können Pharma- und Lebensmittelindustrie schneller herausfinden, wie die an Fermentationen beteiligten Enzyme verändert werden müssen, um eine schnellere Reaktion oder eine höhere Ausbeute zu erzielen.Goldmarie Finanzen (https://goldmarie-finanzen.de/) ist ein grünes Fintech und erstellt individuelle, nachhaltige Aktienportfolios für Privatanleger. Die Zusammenstellung der Aktienportfolios basiert auf modernen mathematischen Methoden und Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz.logsight.ai nutzt KI, um die Fehlersuche und -behebung in Softwarecodes zu automatisieren. Hierdurch ermöglichen sie es Entwicklerteams, schneller zu veröffentlichen und die Softwarequalität zu verbessern.Maila Health (https://mailahealth.com/de/) entwickelt Software als Medizinprodukt und nutzt künstliche Intelligenz, um gesundheitliche Komplikationen bei Müttern und Neugeborenen früher zu erkennen.Mio Health (https://www.miohealth.de/) ist ein personalisierter digitaler Gesundheitscoach, der KI und Verhaltenswissenschaft einsetzt, um Patienten mit Herzerkrankungen dabei zu helfen, ihre täglichen Gewohnheiten zu ändern und ihr Risiko für künftige kardiale Ereignisse zu senken.Über K.I.E.Z.K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum - ist eine Initiative zur Förderung von Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Startups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin sowie Charité - Universitätsmedizin Berlin.K.I.E.Z. ist eines von vier bundesweiten EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird über vier Jahre mit 6,85 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.Pressekontakt:Anja KunackT: +49 176 41252348E-Mail: anja.kunack@kiez.aiwww.kiez.aiOriginal-Content von: K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum, übermittelt durch news aktuell