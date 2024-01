K Holdings Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse der Aktie K zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,37 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,32 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -13,51 Prozent über dem GD200 verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,32 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie K beträgt derzeit 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer ähnlichen Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie K derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion.