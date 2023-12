K Holdings Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die K-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,45 eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von K beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung für die K-Aktie festgestellt werden. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde im letzten Monat als durchschnittlich eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der K-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,38 HKD liegt und der letzte Schlusskurs bei 0,32 HKD somit um -15,79 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die K-Aktie somit auf verschiedenen Bewertungsebenen als "Neutral" eingestuft.