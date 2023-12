K H Holdings Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den letzten zwei Wochen wurden die Anleger von Kh überwiegend neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare in den Sozialen Medien. Es wurden vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kh haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion und der Stärke der Beiträge festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kh-Aktie liegt bei 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Kh nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Kh-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, das Sentiment und der Buzz unverändert sind, der RSI ein gemischtes Bild zeigt und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet.