K-Bro Linen Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Derzeit schüttet K-bro Linen höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 1,29 Prozentpunkte (3,4 % gegenüber 2,11 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die K-bro Linen-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 31. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,09 weniger volatil als der RSI7. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für K-bro Linen damit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über K-bro Linen besonders positiv diskutiert, was zu einem überwiegend positiven Stimmungsbarometer führt. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, wodurch K-bro Linen insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments erhält.

Analysten bewerten die K-bro Linen-Aktie aktuell mit "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 43 CAD, was einem Aufwärtspotential von 26,43 Prozent entspricht. Alles in allem erhält K-bro Linen eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.