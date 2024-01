K-Bro Linen Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von K-bro Linen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,66 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um 0,31 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,35 Prozent für K-bro Linen in diesem Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,11 Prozent, wobei K-bro Linen um 21,56 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei K-bro Linen beträgt derzeit 3, was eine positive Differenz von +1,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält K-bro Linen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K-bro Linen bei 26,61, was unter dem Durchschnittswert von 30 Prozent in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte K-bro Linen eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.