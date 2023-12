K-Bro Linen Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von K-bro Linen wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 26,61 insgesamt 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37,85 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung gemäß der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die K-bro Linen-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 65 und der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 58,09. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Analysteneinschätzung für die K-bro Linen-Aktie fällt langfristig positiv aus, da 18 von insgesamt 18 Analysten die Aktie als "Gut" bewerten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 43 CAD, was einer Erwartung von 30,3 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die K-bro Linen-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" bewertet. Der GD200 liegt bei 31,89 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 33 CAD liegt, was einer Abweichung von +3,48 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 33,17 CAD, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht. Somit entspricht die technische Analyse ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.