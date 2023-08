KX BRINGT KDB AUF DEN MARKT.KI EARLY ACCESS PROGRAMM: Navigation in der Zukunft von statischen und Echtzeit-KI-Anwendungen mit der weltweiten Nummer 1 Vektordatenbank

New York und London (ots/PRNewswire) -KX, der globale Pionier auf dem Gebiet der vektornativen Echtzeit- und hochvolumigen Zeitreihen-Datenanalyse, enthüllte heute das Early Access Programm für KDB.KI, die auf Platz 1 stehende Multi-Model-Vektordatenbank (https://db-engines.com/en/ranking/vector+dbms). Das Programm steht neuen, sowie bestehenden Kunden und globalen Systemintegrationspartnern offen. Es gewährt privilegierten Zugang zu bahnbrechender Technologie und dessen Unterstützung und bietet die einzigartige Gelegenheit, an der Entwicklung transformativer generativer KI-Anwendungen und Anwendungsfällen teilzunehmen.Für generative KI wird prognostiziert, dass der globale Markt jährlich auf bis zu $4.4 Billionen wachsen (https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#key-insights) wird. Die Nachfrage nach robusten Vektordatenbanken zur Unterstützung leistungsstarker generativer KI und semantischer Suchanwendungen steigt. Aktuelle Vektordatenbanken und KI-Anwendungen weisen jedoch erhebliche Einschränkungen auf — mangelnde Zustandsbezogenheit, unzureichende Verarbeitung von numerischen Berechnungen mit hohem Volumen, die Unfähigkeit, sich in Echtzeit anzupassen und Probleme bei der Replikation anspruchsvoller Risikomodelle. Diese Probleme behindern das Potenzial von KI für zeitliches Denken und das Ziehen von Schlussfolgerungen, wodurch die Wirksamkeit eingeschränkt wird.Die Nutzung der robusten und bewährten KDB+ Engine, die unabhängig als die schnellste vektornative Datenbank für Zeitreihen anerkannt wurde (https://kx.com/demo/high-frequency-data-benchmarking/), KDB.KI revolutioniert KI-Technologie. KDB bietet den besten Preis für Leistung und Effizienz.KI bewältigt die Herausforderungen herkömmlicher Vektordatenbank. Dazu gehören Themen wie Zustandsbezogenheit, mangelndes kontextbezogenes Verständnis, Probleme mit extrem hoher Dimension, das Fehlen kausaler Argumentation und Hürden in Bezug auf Erklärbarkeit, Fairness und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus KDB.KI schließt eine beträchtliche Lücke bei der Echtzeit-Verarbeitung und dem Streaming von Vektoren, eine Einschränkung, die heute im KI-Bereich deutlich zu spüren ist.Nahtloser Umgang mit strukturierten und unstrukturierten Daten, KDB.KI ermöglicht Echtzeit-Verarbeitung und eine gleitende Fenstersuche für zeitreihenbasierte Vektorsuche. Der zustandsabhängige Ansatz deckt verschiedene Anwendungen ab und bietet native Unterstützung für große Sprachmodelle (LLMs) und Arbeitsabläufe für Maschinelles Lernen.Verfügbar auf allen Hyperscaler-Cloud-Plattformen, einschließlich Azure, AWS, GCP und auch für den Einsatz vor Ort, KDB.KI bietet universelle Kompatibilität mit jeder Infrastrukturlösung. Die Integration mit der Open-Source-Sprache PyKX verbessert die Kompatibilität mit verschiedenen Softwareprodukten und führenden Sprachmodellen wie GPT-4, BARD, LLAMA und mehr.KDB.KI, mit seinen inhärenten Fähigkeiten, hat das Potenzial verschiedene Branchen zu transformieren:1. Finanzdienstleistungen: Es ermöglicht die Echtzeit-Verarbeitung riesiger Zeitreihen und alternativer Datensätze und liefert umsetzbare Erkenntnisse für fortschrittliche Marktanalysen und Stimmungsanalysen.2. Herstellung: KDB.KI kann die betriebliche Effizienz durch Verbesserung der Qualitätskontrolle, der Vorhersehbarkeit der Instandhaltung und der Lieferkettenprozesse verbessern.3. Life Sciences: KDB.KI beschleunigt die Entdeckung von Medikamenten und ermöglicht personalisierte Medizin, indem es schnelle und umsetzbare Erkenntnisse aus komplexen biologischen Daten ableitet.4. Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: mit KDB.KI-Unternehmen können durch effizientes Datenmanagement das Situationsbewusstsein in Echtzeit, die prädiktive Wartung von Flugzeugen und die Cybersicherheit verbessern.Asset Tarabayev, Chief Product Officer, von Quantitative Brokers: „Die marktführende Technologie von KX gibt uns die Möglichkeit, differenzierte Ergebnisse für unsere Kunden zu erschließen und unser Engagement, die Grenzen der Technologie stets mit einer fokussierten Vision, zu erweitern. KDB.KI wird unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden branchenführende, intelligente Ausführungsanalysen anzubieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Kunden weiterhin das Beste aus forschungsorientierten Handelslösungen erhalten".Jonny Press, Chief Technology Officer, Data Intellect: „Unsere Kernstärken liegen in der Umwandlung von Big-Data-Problemen zu intelligenten Datenlösungen. Die Integration von KDB.Die fortschrittlichen generativen Fähigkeiten von KI in unserem Beratungsrahmen verbessern unseren Ansatz für komplexe Datenprobleme weiter. Mit KDB.KI. Wir erkunden das ungenutzte Potenzial generativer KI, um einzigartige Anwendungsfälle, die transformative Ergebnisse liefern, zu erschließen".Ashok Reddy, CEO, KX: „Dies ist ein bedeutender Fortschritt in der Geschichte von KX und bietet unseren Kunden und Partnern eine einzigartige Gelegenheit, sich uns auf einem Weg, auf dem wir die Zukunft von KI neu definieren, anzuschließen. Diese Markteinführung ist mehr als nur eine Produkteinführung; es ist eine gemeinsame Erkundung neuer Grenzen technologischer Innovationen".Das Early Access Programm stellt den Teilnehmern eine Reihe außergewöhnlicher Vorteile vor:- Exclusiver Zugang zu den neuesten Funktionen und Updates: Die Teilnehmer erleben aus erster Hand die neuen Funktionen und Updates, mit der Möglichkeit, Feedback, das zur Gestaltung der Zukunft von KDB.AI beiträgt, zu geben.- Unbegrenzte Nutzung: Während des Early Access genießen die Teilnehmer die uneingeschränkte Nutzung von KDB.KI, die eine umfassende Untersuchung seiner Fähigkeiten ermöglicht.- Dedizierter Support: Early Access bietet exklusive Unterstützung von KX und stellt bei allen auftretenden Herausforderungen einen Kanal für wertvolles Feedback und Vorschläge.- Developer Sandbox: Eine Developer Sandbox startet diese Woche basierend auf der Jupyter Notebook-Technologie, die eine breitere Erforschung von KDB fördert.Das Potenzial von KI.Dieses Early Access Programm bietet zwei Jahre lang, nicht erneuerbare Lizenzen, entweder nach Abteilung oder unternehmensweit, beide bei unbegrenzter Nutzung. Weitere Information finden Sie unter: www.KDB.AI (http://www.kdb.ai/)Informationen zu KXUnser Ziel ist es, die Geschwindigkeit von daten- und KI-gesteuerten Geschäftsinnovationen zu beschleunigen, damit sich unsere Kunden in intelligente Echtzeit-Unternehmen verwandeln können. Unsere Data Timehouse™-Plattform wurde für die anspruchsvollsten Datenumgebungen entwickelt und wird von den weltweit führenden Investmentbanken und Hedgefonds sowie von führenden Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Halbleiter, Telekommunikation und Fertigung eingesetzt.Das Herzstück unserer Technologie ist die kdb+ Zeitreihen- und Vektordatenbank, die von unabhängiger Seite als die schnellste auf dem Markt bewertet wurde. Sie kann Zeitreihen-, historische und Vektordaten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierung verarbeiten sowie analysieren und ermöglicht es Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Dateningenieuren, hochleistungsfähige datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und ihre bevorzugten Analysetools in der Cloud, vor Ort oder am Edge zu beschleunigen.Letztendlich ermöglicht unsere Technologie die Gewinnung umfassenderer, verwertbarer Erkenntnisse für eine schnellere Entscheidungsfindung, die unseren Kunden Wettbewerbsvorteile und transformatives Wachstum verschafft. KX betreibt mehr als 15 Büros in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.Besuchen Sie bitte für weitere Informationen www.kx.com