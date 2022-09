KW Media GmbH zeigt Präsenz auf Südback in Stuttgart und berät die Bäckereibranche zu den Themen Personalgewinnung und Arbeitgeberattraktivität

Hennef (ots) -In Zusammenarbeit mit Backring Nord sind Justin Kießig und Fabio Weitz von der KW Media GmbH, einer Recruiting-Agentur mit Fokus auf die Bäckereibranche, in diesem Jahr auf der Südback in Stuttgart vertreten. Die Südback ist eine der begehrtesten und wichtigsten Trendmessen für das Bäckerei- und Konditoreigewerbe in Europa. Sie ist die Drehscheibe für den Austausch von Ideen, Meinungen und Informationen sowie für die Präsentation von Trends, Entwicklungen und technischen Innovationen. Die hohe Qualität der Forumsvorträge und das Schaubacken ziehen viele Fachbesucherinnen und -besucher an. Innovative Produktentwicklungen werden in Hinsicht auf Technik, Design und Konzept durch den Südback Trend Award prämiert.Die Geschäftsführer Justin Kießig und Fabio Weitz von der KW Media GmbH: "Die Branche der Bäcker und Konditoren ist ganz besonders vom gegenwärtigen Fachkräftemangel betroffen und die Herausforderungen, denen sich die Betriebe stellen müssen, werden immer größer. Unter den qualifizierten Fachkräften herrscht nahezu Vollbeschäftigung und der Nachwuchs bleibt aus. Das führt dazu, dass die Wirtschaftlichkeit vieler Betriebe gefährdet ist. Die täglichen Abläufe funktionieren nicht mehr reibungslos und immer mehr Filialen müssen schließen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen dabei zu unterstützen, wieder qualifiziertes Personal zu finden und das Bäckerhandwerk für Auszubildende wieder interessanter zu machen. Mit modernen Strategien und innovativen Ansätzen führt unser Team die Kunden seit mehreren Jahren zum Erfolg. Die Tatsache, dass Fachpersonal gewonnen werden kann und es trotzdem für viele Bäckereien eine Herausforderung ist, geeignetes Personal zu finden, motiviert uns, täglich unser Bestes zu geben. Unsere Mission ist es, Bäckereien eine Lösung zu liefern, mit der sie ohne Mehraufwand schnell und zuverlässig qualifiziertes Personal finden."Die KW Media GmbH wird mit ihrem Messestand auf der Südback in Halle 5, direkt bei Backring Nord, zu finden sein. Dort wird das Team Kunden und Interessenten für Beratungen und Analysen zum Thema Personalgewinnung und Mitarbeitergewinnung zur Verfügung stehen. Der Fokus der Beratungen wird in diesem Jahr außerdem stark auf der Arbeitgeberattraktivität liegen. Zusätzlich werden Justin Kießig und Fabio Weitz interaktiv auf die aktuelle Situation im Personalwesen aufmerksam machen.Über Justin Kießig und Fabio Weitz:Justin Kießig und Fabio Weitz sind die Gründer und Geschäftsführer der KW Media GmbH. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Bäckerei- und Konditoreibetriebe dabei zu unterstützen, ihre offenen Stellen zu besetzen und wieder Auszubildende zu finden. Mit professionellen Online-Marketing-Konzepten und innovativen Strategien schaffen sie es, den Betrieben ihrer Kunden mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und sie als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren, der die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerber anzieht.Weitere Informationen unter: www.personalaufknopfdruck.dePressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: service@personalaufknopfdruck.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: KW Media GmbH, übermittelt durch news aktuell