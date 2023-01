KW Media GmbH nimmt neue Dimensionen an: Hennefer Unternehmen wächst weiter und sucht mehrere neue Mitarbeiter

Hennef (ots) -Die KW Media GmbH, eine Recruitingagentur für das Handwerk mit Sitz in Hennef, bezieht neue, größere Geschäftsräume und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Mitarbeiter im Bereich Vertriebsassistenz, Content Creation und Ads Management. Auch im Bereich Foto- und Videografie gibt es Vakanzen. Mit der Erweiterung der Geschäftsräume sind die Stellen bei der KW Media GmbH ab sofort verfügbar.Geschäftsführer Justin Kießig: "Unser neues Büro befindet sich im Herzen der Kleinstadt Hennef, die mit ihren knapp 50.000 Einwohnern direkt zwischen Köln und Bonn liegt. Mit einer eigenen Etage und über 250 Quadratmetern passen wir nicht nur die räumlichen Kapazitäten, sondern auch die technischen Mittel an unser Wachstum an. Das neue Büro verfügt über ein TV-Studio, Konferenz- und Pausenräume, Einzelbüros und eine Terrasse. Wir suchen neue Mitarbeiter, um unser junges, freundliches und dynamisches Team zu erweitern. So wollen wir unsere Qualität noch einmal massiv verbessern und für neue sowie Bestandskunden ein erweitertes und tieferes Dienstleistungsangebot bereithalten. Wir haben vor, dem Fachkräftemangel im deutschen Mittelstand ein Ende zu setzen."Justin Kießig und Fabio Weitz von der KW Media GmbH unterstützen Bäckerei- und Konditoreibetriebe mit Personal auf Knopfdruck dabei, Fachkräfte für ihr Team zu gewinnen und motivieren junge Menschen dazu, sich für eine Ausbildung in diesem Handwerk zu entscheiden. Mit innovativen Ansätzen und digitalen Strategien liefern sie der Branche funktionierende Lösungen für ihre Personalprobleme. Das Unternehmen erzielt große Erfolge für ihre Kunden und wächst stetig. Aktuell umfasst das Team bereits neun Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten auf 15 Leute anwachsen."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Unser modernes Büro ist zentral gelegen, gut an die öffentlichen Verkehrsmittel und Autobahnen angebunden und in fußläufiger Umgebung des Stadtzentrums mit seinen vielen Restaurants und Cafés. Unsere Unternehmensvision ist es, für unsere Mitarbeiter absolut krisensichere Top-Arbeitsplätze mit umfangreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. Unser Ziel ist es, zahlreiche Kunden so aufzustellen, dass sie ihre Arbeitgeberattraktivität steigern und dadurch qualifiziertes Personal gewinnen. Dafür unterstützen wir sie im Bewerbermanagement und bei internen Prozessen, die sich mit dem Thema Mitarbeiter auseinandersetzen, beispielsweise der Einarbeitung oder Bindung von Mitarbeitern. Wir betreuen in diesem Bereich bereits über 100 Kunden und wollen in Zukunft noch vielen weiteren dabei helfen, ihre Probleme bei der Personalgewinnung und -bindung aus der Welt zu schaffen sowie als Arbeitgeber attraktiv zu werden", so der Geschäftsführer.Mehr Informationen finden Bewerber unter www.personalaufknopfdruck.dePressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: service@personalaufknopfdruck.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: KW Media GmbH, übermittelt durch news aktuell